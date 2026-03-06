Sadettin Saran: Samsun'u rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum / Metin eklendi

FENERBAHÇE Başkanı Sadettin Saran, "Hafta sonu önemli bir maç var. Biz kendi maçımıza bakıyoruz. Alacağız, şüpheniz olmasın. En ufacık sallantıda biraz fazla dağılıyoruz. Birlik ve beraberliği boşuna söylemiyoruz. Kaybedilen bir şey yok. Ben takıma sonuna kadar güveniyorum. Samsun'u da rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum. Ama biz bunu taraftarsız yapamayız. İnşallah bunu hep beraber atlatacağız" dedi.

1907 ÜNİFEB ve ÜNİFEB Mezunlar Derneği'nin düzenlediği 2025 Aydınlık Gelecek Ödülleri, Caddebostan Kültür Merkezi'nde sahiplerini buldu. Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, ödül töreni öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. ÜNİFEB Derneği'nin Fenerbahçe için öneminden bahseden Başkan Sadettin Saran, "Bütün dernekler Fenerbahçe için önemli ama bazıları biraz daha aktif. ÜNİFEB, Fenerbahçe'nin geleceğine dokunan bizim yapı taşlarımızdan biri. Üniversitelilere, gençlere Fenerbahçe'yi sevdiren önemli bir dernek. Bizim için de Fenerbahçe için de önemli. Burada olmaktan ben ve yönetim kurulu arkadaşlarım çok mutluyuz. Ödül vereceğiz, belki ben de bir ödül alırım" ifadelerini kullandı.

'SAMSUN'U RAHATLIKLA YENECEĞİMİZE İNANIYORUM'

Hafta sonu oynayacakları Samsunspor maçını kazanacaklarına inandığını belirten Saran, "Hafta sonu önemli bir maç var. Biz kendi maçımıza bakıyoruz. Alacağız, şüpheniz olmasın. En ufacık sallantıda biraz fazla dağılıyoruz. Birlik ve beraberliği boşuna söylemiyoruz. Kaybedilen bir şey yok. Ben takıma sonuna kadar güveniyorum. Samsun'u da rahatlıkla yeneceğimize inanıyorum. Ama biz bunu taraftarsız yapamayız. İnşallah bunu hep beraber atlatacağız" sözlerini sarf etti.

Teknik direktör Domenico Tedesco'nun sağlık durumunun sorulması üzerine Sadettin Saran, "Atlatıyor. Bugün antrenmandaydı" cevabını verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı