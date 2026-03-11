Haberler

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla iftarda buluştu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, futbol takımıyla birlikte iftar yaptı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen organizasyona kulüp yöneticileri ve futbolcular katıldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, sarı-lacivertli futbol takımıyla iftarda bir araya geldi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen iftar organizasyonuna Saran'ın yanı sıra kulübün ve Futbol AŞ'nin yönetim kurulu üyeleri, teknik ekip, idari heyet ile futbolcular katıldı.

Saran ile kulüp yöneticileri, iftar öncesi futbolcularla kısa sohbetler yaptı.

İftar yemeğinin ardından Saran tarafından teknik heyet ve futbolculara Fenerium'dan çeşitli hediyeler verildi.

Kaynak: AA / Can Öcal
BM Güvenlik Konseyi'nden İran kararı

Hem Rusya hem de Çin sırtını döndü! İran'a bir darbe de BM'den
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
''Yapamaz'' diyenleri pişman ediyor! Çorum FK, Uğur Uçar ile fire vermedi

''Yapamaz'' diyenleri pişman edip Süper Lig'e çıkmaya hazırlanıyor
Resmen onaylandı: TFF'den tarihe geçecek karar

Resmen onaylandı: TFF'den ligin seyrini değiştirecek karar
Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü

Maçtan önce ''Hoş geldin'' diye pankart açtıkları adam, 89. dakikada hepsini üzdü
Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken Romanya ateşe benzin döktü

Tüm dünya savaş bitsin diye beklerken ateşe benzin döken biri var
Trump, Mücteba Hamaney'i işaret etti: Liderlerini iki kez saf dışı bıraktık

Trump'tan ortalığı karıştıracak sözler! Oğul Hamaney'i işaret etti
Skandal rahip geri döndü: Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor

Çocuk istismarını kabul etmişti, şimdi Trump için dua ediyor