Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesinden oğluyla ilgili olay sözler, herkes 1 dakika duraksadı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi, oğluyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Simavi'nin "İnşallah Fenerbahçe şampiyon olur, siz de onu hayırlısıyla uğurlarsınız" sözleri şaşkınlık yarattı. Simavi'nin oğlunun başkanlığa sıcak bakmadığı daha önceden de biliniyordu.

Süper Lig'de sezona iyi giriş yapan takımlar arasında yer alan Fenerbahçe'nin başkanı Ali Koç, göreve geldiği günden bu yana zaman zaman eleştiri alırken, zaman zaman da övgü aldı. Fakat Koç ailesinin, oğullarının Fenerbahçe başkanlığına sıcak bakmadığı sık sık gündeme getiriliyor. Ali Koç'un annesi Çiğdem Simavi'nin son verdiği röportajdaki sözleri ise çok dikkat çekti.

"İNŞALLAH ŞAMPİYON OLACAĞIZ, HAYIRLISIYLA YOLCU EDERSİNİZ ONU DA"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, önceki gün annesi Çiğdem Simavi ile bir düğüne katıldı. Çiğdem Simavi, Beyaz TV'den Devrim Zengi'nin Fenerbahçe'nin şampiyonluğu ile ilgili sorduğu soruya "Ali, çocukluğundan beri çok özeldir. Çok üzülüyorum, çok yoruluyor. İnşallah şampiyon olacağız da, hayırlısıyla yolcu edersiniz onu da." diye yanıt verdi.