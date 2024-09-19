Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Futbolculara Galibiyet Dileği

FENERBAHÇE Kulübü Başkanı Ali Koç ve yönetimi, Süper Lig'in 6'ncı haftasında 21 Eylül Cumartesi günü oynayacakları Galatasaray derbisi öncesi futbolculara başarı diledi.

Başkan Ali Koç, Asbaşkan Acun Ilıcalı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ketenci, Fenerbahçe Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde Fenerbahçe Futbol A Takımı ve Teknik Ekibiyle bir araya geldi. Ali Koç, galibiyete olan inancını dile getirerek, futbolculara başarılar diledi.