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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması: Haziranda yeni başkan olacak

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, haziran ayında yeni bir başkan ve yönetim olacağını söyledi. Kendisine devam etmesi yönünde teveccüh gösterenlere teşekkür eden Koç, bu kararının Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inandığının altını çizdi.

Kalamış'taki Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'ndeki Yüksek Divan Kurulu toplantısında konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması geldi. Ali Koç , "Haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak." diyerek adaylık tartışmalarına son noktayı koydu.

"BU KARARIM FENERBAHÇE'NİN HAYRINA"

Ali Koç, "Başkanlığımın devamına dair teveccühünüze teşekkür ederim. Onur duydum, gururlandım ancak Allah'ın izniyle haziran ayında yeni bir başkanımız ve yeni bir yönetimimiz olacak. Bu kararımın Fenerbahçe'nin hayrına olduğuna inanın." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan adaylık açıklaması: Haziran'da yeni başkan olacak

SADETTİN SARAN AÇIKLAMASI

Başkan Koç, "Şampiyonluğa giderken imza toplamak neyin nesi? deniyor. Sadettin Saran, benim bir dönem daha devam etmem gerektiğini ve kendisinin aday olmak istemediğini söyledi. Ben de devam etmeyi düşünmediğimi ve aday olmasının iyi olacağını söyledim. İmzayı toplamasının gerekli olduğunu biz söyledik." dedi.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Fenerbahçe Ali Koç Spor Haberler

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Yorumlar (3)

erman genç :

Başkanım Galatasaraylılar olarak biz Senden memnunduk 5 sene daha devam et lütfen :)))

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Doğan Akdemir:

Adam haklı biliyor ali koc varken fenerbahcenin basarısızlıgı için ellerinden geleni yapacaklar aziz yıldırım gelsin ben görücem sizi

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Ersan ŞEN:

Hayırlısı olsun

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