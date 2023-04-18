Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bel fıtığı operasyonu geçiren Altay Bayındır'ı ziyaret etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, bel fıtığı operasyonu geçiren sarı-lacivertli futbol takımının milli kalecisi Altay Bayındır'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başkan Koç ile yönetim kurulu üyeleri Selahattin Baki ve Ahmet Ketenci, Acıbadem Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Altay Bayındır'a ziyarette bulundu.

Ali Koç ile yöneticiler, 25 yaşındaki file bekçisine "Geçmiş olsun" dileklerini iletti ve moral verdi.