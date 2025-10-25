Haberler

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar'dan Borç Açıklamaları

Güncelleme:
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, olağanüstü genel kurul toplantısında kulübün borç durumu hakkında önemli bilgiler verdi. Eski başkan Ali Koç'un kulübe olan borcunun 3.5 milyar lira olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sarı-lacivertli kulübün olağanüstü genel kurul toplantısında açıklamada bulundu.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda üyelere hitaben kürsüye gelen Salar, Fenerbahçe Kulübünün yükümlülüklerini ilgilendiren tabloyu üyelere detaylı şekilde aktardı.

Salar, 4 milyar 129 milyon 412 bin lira olarak görülen diğer borçlar kaleminde eski başkan Ali Koç'a 3 milyar 510 milyon lira borç bulunduğunu ve bununla ilgili Koç ile görüştüğünü dile getirerek, şunları kaydetti:

"Diğer borçlar kalemindeki rakamın 3 milyar 510 milyon lirası Ali Koç'a şahsi borçtur. Kendisi her fırsatta 'Benim herhangi bir alacağım yoktur.' demiştir. Bağımsız denetim firması resmi kayıtlarda doğal olarak bunu borç olarak yazmak durumunda. Allah uzun ömür versin ama emri hak vaki olduğunda resmi olarak borç kaldığında bu durum varisleri de etkileyebilir. Kendisi vergisel, mevzuatsal dayanağını oluşturarak varisleri de bağlayacak şekilde kulüpten alacağı olmadığına dair beyanat vereceğini bana iletti."

Murat Salar, konuşmasının sonunda üyelerden oylanacak maddeler için destek istedi.

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Maduro: ABD'nin askeri yığınağı Venezuela kıyılarına yaklaşıyor

Dünyayı tedirgin eden savaş giderek yaklaşıyor
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Avrupa'da kaçıncı olacağını tahmin etti

Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

Mandalina tarlada tek haneye düştü, marketten 70 liraya alıyoruz

Sima Tarkan'dan cinsiyet partisine gizlilik sözleşmesi şartı

Kahverengi bela dünya ticaretinde lider olduğumuz ürünü de vurdu! Rekolte dibi gördü

Eski tip ehliyet yenileme süresi doluyor! Bu tarihe kadar yaptıran 7 bin TL kârda olacak

Yüzyılın Konut Projesi'nin detaylarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, örnek daireyi inceledi

Edis sahnede zor anlar yaşadı, hastalığını ilk kez açıkladı

40 kilo veren ünlü komedyen Amy Schumer son halini paylaştı

Yıldız Tilbe'den hayatının filme alınması fikrine sert tepki

