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Fenerbahçe Başkan Vekili Göktürk, borcun 592 milyon avroya çıktığını 'korkunç' buldu

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Fenerbahçe Başkan Vekili Barış Göktürk, genel kurulda borcun 'korkunç' arttığını, 21 Eylül 2025'te 592 milyon avroya çıktığını söyledi. Göktürk, 457 milyon avro gelire rağmen 1 yılda 611 milyon avro harcandığını ve 180 milyon avro civarında açık olduğunu belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Barış Göktürk, sarı-lacivertlilerin borcunun "korkunç" bir şekilde yükseldiğini söyledi.

Sarı-lacivertli kulübün Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda gerçekleştirilen olağan mali ve idari genel kurulunda konuşan Göktürk, " Fenerbahçe'nin borcu korkunç şekilde yükseliyor. Borç, 21 Eylül 2025'te 592 milyon avroya çıkmış. Fenerbahçe tarihinin en büyük aktif kayıplarının yaşandığı dönemi konuşuyoruz. Kulübün yıllık avro cinsinden geliri 457 milyon avro olmasına rağmen 1 yılda 611 milyon avro harcanmış. Fenerbahçe tarihinin en yüksek harcamasının yapıldığı sezon 2025-2026 sezonu. 180 milyon avro civarında açık var. Ataşehir arazisinden gelen kaynak, Kayışdağı arazisinden gelen kaynak, sermaye artırımından gelen kaynak... Biz bu aktifleri kaybettik. Finansal borcu kapattık diyorlar ama toplam borç yükü azalmadı. Astronomik rakamlara ulaştık. 524 milyon avro toplam borç bırakıldı. Arazilerden ve sermaye artırımından gelen 132 milyon avroya rağmen toplam borç bu miktarda." ifadelerini kullandı.

Barış Göktürk, 20 milyon avro civarında ek gelirin iskonto edilerek harcandığını raporlarda gördüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Chobani Stadyumu'nun ismi ve forma gelirlerinden 24 milyon avro, adidas'tan 8 milyon avro erken alındı. Passo'ya 5 yıllık taahhüt verildi. Bunun bonus olduğunu söylüyorlar, 4,5 milyon avroluk kısmı ipotek ettirmişsiniz. Bunların hepsi harcandı, hepsi yendi. QNB'den alınan 7 milyon avro avans. 1907 Tribünü'nün tamamı satılarak harcanmış. Yönetim kurulumuza teslim edilen tabloda, Fenerbahçe tarihinin en büyük harcamasının yapıldığı, 2 değerli arsanın kaybedildiği, en yüksek bedelli sermaye artırımının yapıldığını görüyoruz. Geçmiş dönem sporcu ve teknik kadro ücretleri var. Bunların elle tutulur hiçbir tarafı yok. Finansal borçların kapanmasına karşın ticari borçların arttığını görüyoruz. Bunların içinde sporcu ödemeleri için yapılan anlaşmaların gelecekteki ödemeleri yok. 2026-2027 sezonunun kombine gelirini bizlere bıraktığınızı söylüyorsunuz, çok teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun."

Sarı-lacivertli yönetici, konuşmasını, "Sıfır yeni kaynak üreten, var olan kaynakları tüketen, Aziz Yıldırım'ın kulübe kazandırdığı arsaları satan bir yönetimle karşı karşıyayız. Aziz Yıldırım en kötü dönemde elini ve gövdesini taşın altına koyarak göreve geldi ve kulübü tekrar düzlüğe çıkarmaya çalışıyor." ifadeleriyle tamamladı.

Kaynak: AA
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