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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Trakya'daki kongre üyeleriyle bir araya geldi

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Trakya'daki kongre üyeleriyle bir araya geldi
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Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Trakya'daki kongre üyeleriyle bir araya gelerek seçim vaatlerini sıraladı. Güçlü bir kadro kuracaklarını, stadyum kapasitesini artıracaklarını ve ilk yılda şampiyonluk hedeflediklerini belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Hakan Safi, Trakya'daki kongre üyeleriyle bir araya geldi.

Tekirdağ 59 Fenerbahçeliler Derneğince bir restoranda düzenlenen etkinlikte konuşan Safi, başkanlık seçimine kısa süre kala çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Göreve gelmeleri halinde güçlü bir kadro kuracaklarını belirten Safi, "Tarihin en iyi kadrosunu kuracağız. Amacımız Fenerbahçe'yi ilk senemizde şampiyon yapmak." dedi.

Fenerbahçe'nin yeniden eski gücüne kavuşacağını ifade eden Safi, "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü yeniden hatırlaması ve hatırlatması gerek. Çocukluğumuzda yaşadığımız Fenerbahçe'yi çocuklarımıza yaşatmak da bizlerin boynunun borcu." diye konuştu.

Taraftarların kaliteli futbolcuları izlemeyi hak ettiğini dile getiren Safi, güçlü ve rekabetçi bir takım oluşturacaklarını kaydetti.

Stadyum kapasitesini 64 bin 500 kişiye çıkarmayı hedeflediklerini aktaran Safi, bu konuda gerçekçi davrandıklarını ve projenin kısa sürede tamamlanmasının mümkün olmadığını söyledi.

Konuşmasının sonunda Tekirdağlı iş insanı İsmail Köşdere'yi yönetim kurulunda görev almaya davet eden Safi, teşkilatlanmanın önemine vurgu yaptı.

Hakan Safi, "Bizler seçimi kazanırsak sizlerin, derneklerin desteğiyle kazanacağız. Trakya'yı temsilen İsmail kardeşime teşekkür ediyorum. İnşallah pazar günü sandıkları patlatıp bu eski zihniyete bay bay diyeceğiz. Bay bay, bir daha gelmeyin diyeceğiz. Hepinizi sandıklara bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Programın sonunda İsmail Köşdere tarafından Safi'ye tablo hediye edildi. Safi daha sonra kongre üyeleriyle sohbet etti.

Kaynak: AA / Fırat Çakır
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