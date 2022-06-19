Fenerbahçe: "Başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık... Fenerbahçe: "Başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır. Fenerbahçe: "Başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır." - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Haberler

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