Fenerbahçe: "Başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık...
İhlas Haber Ajansı - Spor
Fenerbahçe: "Başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır.
Fenerbahçe: "Başantrenörlük görevi için kariyerinde iki Euroleague şampiyonluğu bulunan tecrübeli çalıştırıcı Dimitris Itoudis ile üç yıllık anlaşmaya varmıştır." - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor