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Fenerbahçe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı

Fenerbahçe, Başakşehir Maçı Hazırlıklarına Başladı
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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında RAMS Başakşehir ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, antrenmanlarına başladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki hazırlık süreci, core hareketleri ve saha antrenmanlarıyla devam ediyor.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 9 Mayıs Cuma günü RAMS Başakşehir'e konuk olacak Fenerbahçe, hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core hareketleriyle başladı. Sahada ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla devam eden idman, pas organizasyonlarının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Beşiktaş derbisine ilk 11'de başlayan ve 60 dakikanın üzerinde süre alan futbolcular, yenilenme ve aktif dinlenmeye yönelik çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı idmanla Başakşehir müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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