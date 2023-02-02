Fenerbahçe, Barcelona'dan renklerine bağladığı Emre Demir'i Samsunspor'a kiraladı

Emre Demir'i Barcelona'dan transfer ücreti ödemeden kadrosuna katan Fenerbahçe, genç futbolcuyu daha fazla süre alacağı Samsunspor'a kiraladı.

YENİ ROTASI 1. LİG

Haber Global'den Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre, Emre Demir için oynama garantisi veren bir kulüp arayan Fenerbahçe, 19 yaşındaki futbolcuyu, 1. Lig'de lider konumda bulunan Samsunspor'a kiraladı.

"ŞAMPİYONLUĞUN BU SENE GELECEĞİNE İNANIYORUM"

Emre Demir, Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra, "Çok heyecanlıyım, çünkü buraya geldiğim için çok mutluyum. Menajerim Ahmet Bulut bana 'Fenerbahçe kulübü seni istiyor' diye söylediğinde çok heyecanlandım, olması için de kendisiyle konuştum. Burada olduğum için çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Bir an önce taraftarımızın önüne çıkmak ve çubuklu formayı giymek istiyorum. Taraftarlarımızdan çok fazla destek mesajı geldi. Herkese teşekkür ederim. İnşallah şampiyonluğun bu sene geleceğine inanıyorum." demişti.