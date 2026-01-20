Haberler

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı

Fenerbahçe, Bankalar Birliği anlaşmasından çıktı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Bankalar Birliği kapsamındaki borçların ödendiğini ve Bankalar Birliği'nden çıktığını duyurdu. Yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.'' denildi.

  • Fenerbahçe Spor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki 69 milyon euroluk borcunu tamamen ödedi.
  • Fenerbahçe Spor Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından resmi olarak ayrıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun aylardır gündemde olan Bankalar Birliği anlaşması ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

69 MİLYON EUROLUK BORÇ KAPATILDI

Sarı-lacivertliler, Bankalar Birliği anlaşması kapsamındaki 69 milyon euroluk borcunu tamamen ödeyerek anlaşmadan resmi olarak ayrıldı.

FENERBAHÇE BANKALAR BİRLİĞİ'NDEN ÇIKTI

Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği anlaşmasından çıkıldığını duyurdu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır. Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir. Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıKaya Kartalı:

Şimdi yine klasik olarak bazı kafası çalışmayanlar bu takım 11 yıldır şampiyon olamıyor nerden buluyor bu paraları diyecek,gelde anlat bunlara şimdi şampiyon olmaktan gelen gelir John Duranın kira parasının sadece çeyreği diye....

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

