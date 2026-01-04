Haberler

Murat Salar'dan Fenerbahçe camiasına sevinçli haber

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, ocak 2026'da Bankalar Birliği'nden çıkacaklarını duyurdu. Ayrıca, kulübün finansal özgürlüğü ve sürdürülebilir yapısı için yeni projelerle ek gelirler kazandıracaklarını belirtti.

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Murat Salar, bu ay içerisinde Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacaklarını açıkladı.

Salar, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana hedefimiz nettir. Sportif başarının yanı sıra finansal özgürlük, sürdürülebilir yapı ve kalıcı giderler. Ocak 2026'da Bankalar Birliğinden çıkıyoruz. Ataşehir ve Kayışdağı projeleriyle Fenerbahçemizin yarınlarını güvence altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Sponsorluk gelirlerinin sürdürülebilir şekilde artırılacağını vurgulayan Salar, şunları kaydetti:

"Yeni projelerle kulübümüze uzun vadeli ek gelirler kazandırıyoruz. Tüm detaylar ocak ayı sonunda Yüksek Divan Kurulunda başkanımız Sayın Sadettin Saran ve yönetimi tarafından camiamızla tam şeffaflıkta paylaşılacaktır. Bu vesileyle bir kez daha yeni yılınızı kutluyorum. 2026 yılının, ülkemiz, insanlık ve Fenerbahçemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: AA / Süha Gür - Spor
