Fenerbahçe, Bankalar Birliği'nden çıktığını açıkladı

Güncelleme:
Fenerbahçe Kulübü, Bankalar Birliği kapsamındaki tüm borçlarını kapattığını ve Birlik'ten ayrıldığını duyurdu. Bu gelişme, kulübün mali bağımsızlığı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

FENERBAHÇE Kulübü, Bankalar Birliği kapsamındaki borçların bugün itibarıyla tamamen kapatıldığını ve Bankalar Birliği'nden çıkıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, Bankalar Birliği kapsamındaki borçlarını bugün itibarıyla tamamen kapatmış ve Bankalar Birliğinden çıkmış bulunmaktadır.

Bu adım, kulübümüzün mali bağımsızlığı ve sürdürülebilir geleceği adına önemli bir eşiğin geride bırakıldığını göstermektedir.

Sürecin tamamında emeği geçen, katkı koyan, herkese teşekkürlerimizle birlikte, camiamıza hayırlı olmasını diliyoruz."

