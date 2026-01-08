Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından lacivert-beyazlı takımın Antalya kampına katıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, transferin resmiyet kazanmasının ardından İrfan Can Kahveci için kulüp kanallarından açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maçta süre almıştı.