Fenerbahçe ayrılığı açıkladı: Başarılı bir sezon dileriz

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer oldu. Milli futbolcu, Kasımpaşa'nın Antalya kampına katıldı. Fenerbahçe de transferi resmi açıklamayla duyurdu.

  • Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiraladı.
  • İrfan Can Kahveci, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maçta oynadı.
  • Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci'nin sezonun geri kalanında sakatlıktan uzak ve başarılı olmasını diledi.

Süper Lig ekibi Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Oyuncu, Kasımpaşa ile Fenerbahçe arasında anlaşmanın sağlanmasının ardından lacivert-beyazlı takımın Antalya kampına katıldı.

FENERBAHÇE'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe, transferin resmiyet kazanmasının ardından İrfan Can Kahveci için kulüp kanallarından açıklama yaptı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan duyuruda, "Profesyonel A Takım oyuncularımızdan İrfan Can Kahveci, sezon sonuna kadar Kasımpaşa'ya kiralanmıştır. Oyuncumuza ligin geri kalan bölümünde sakatlıktan uzak başarılı bir sezon dileriz." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 12 MAÇTA FORMA GİYDİ

Fenerbahçe'de ekim ayında kadro dışı bırakılan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon sarı-lacivertli formayla 12 maçta süre almıştı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
