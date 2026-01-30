Haberler

Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında FCSB ile 1-1 berabere kalarak play-off turuna yükseldi. Muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen olarak belirlendi.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında deplasmanda Rumen ekibi FCSB ile 1-1 berabere kalarak lig etabını 19. sırada tamamlayan Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri İngiltere Premier Lig ekibi Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 kalarak lig etabını 19. sırada tamamladı ve adını play-off turuna yazdırdı. Sarı-lacivertli ekip play-off turunda İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Fenerbahçe bu turu geçip adını son 16'ya yazdırırsa, Danimarka'dan Midtjylland ya da İspanya temsilcisi Real Betis ile kozlarını paylaşacak. - İSTANBUL

