Üye Girişi
Haberler
Ukrayna'nın bir kez daha ABD füzeleriyle saldırdığı Rusya'dan tedirgin eden açıklama

Ukrayna ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu! Tedirgin eden açıklama

 Donald Trump: Suriye kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kalacaklar

Trump, Suriye konusunda niyetini açıkça söyledi

 İşte İsrail işgalinin en net görüntüsü

İşgalin en net görüntüsü
DEM Partili Gergerlioğlu: Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz

"Sayın başkan, Türkçe konuşmadım sesimi kesmediniz"

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 Mağlup Oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'ya 2-0 Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe, evinde İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 yenildi. Maçta Mert Müldür kırmızı kart görürken, Bilbao'nun gollerini Inaki Williams attı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında Fenerbahçe evinde karşılaştığı İspanyol ekibi Athletic Bilbao'ya 2-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

52. dakikada Inaki Williams'ın sağ kanattan ortasında arka direkte bulunan Alex Berenguer'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

63. dakikada hızlı gelişen atakta Ohian Sancet'in ceza yayından vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.

68. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Dusan Tadic'in ortasında arka direkte Edin Dzeko'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Julen Agirrezabala'da kaldı.

69. dakikada orta sahada Mert Müldür'ün orta sahada Inaki Williams'a yaptığı hareket sonrasında maçın hakemi Irfan Peljto, Mert'e sarı kart gösterdi. Müsabakada ikinci sarı kartını gören Mert Müldür kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

Fenerbahçe: Dominik Livakovic, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin (Çağlar Söyüncü dk. 46), Alexander Djiku, Mert Müldür, Sofyan Amrabat, İsmail Yüksek, Sebastian Szymanski (Edin Dzeko dk. 61), Dusan Tadic (Cengiz Ünder dk. 73), Allan Saint-Maximin (İrfan Can Kahveci dk. 73), Youssef En Nesyri

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Cenk Tosun, Rodrigo Becao, Yusuf Akçiçek

Teknik Direktör: Jose Mourinho

Athletic Bilbao: Julen Agirrezabala, Andoni Gorosabel, Yeray Alvarez (Daniel Vivian dk. 46), Aitor Paredes, Yuri Berchiche, Mikel Jauregizar (Benat Prados dk. 67), Inigo Ruiz de Galarreta, Inaki Williams (Mikel Vesga dk. 85), Ohian Sancet, Nico Williams (Alex Berenguer dk. 37), Gorka Guruzeta (Unai Gomez dk. 67)

Yedekler: Unai Simon, Alvaro Djalo, Inigo Lekue, Oscar de Marcos, Unai Nunez, Nico Serrano, Adama Boiro

Teknik Direktör: Ernesto Valverde

Goller: Inaki Williams (dk. 5 ve 45) (Athletic Bilbao)

Kırmızı kart: Mert Müldür (dk. 69) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Sofyan Amrabat (Fenerbahçe), Yeray Alvarez, Unai Gomez, Ohian Sancet (Athletic Bilbao) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

TSK'dan terör örgütünün elindeki kente hava operasyonu
img

İşte 'Baş Haydut'un bilinmeyenleri
img

2030 ve 2034 Dünya Kupası'nın ev sahipleri belli oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

İnternet çöktü mü? 11 Aralık Çarşamba internet neden çekmiyor, çöktü mü? Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? 11 Aralık Çarşamba Facebook'a neden girilmiyor? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 11 Aralık Çarşamba İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? Whatsapp'ta sorun mu var, neden açılmıyor? 11 Aralık Whatsapp neden yüklenmiyor, problem mi var? Formasyon kalkıyor mu 2025? TRT Spor canlı izle! BENFICA BOLOGNA maçı izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Ali Koç ne zaman başkan oldu, kaç yıldır başkan? Fenerbahçe Athletic Bilbao maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fenerbahçe Athletic Bilbao geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Lütfü Savaş CHP'den neden ihraç edildi? Fenerbahçe Athletic Bilbao maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Fenerbahçe Athletic Bilbao golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bayhan Bey şehit mi oldu, öldü mü?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.