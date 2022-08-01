Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu güncelledi! 5 futbolcu Slovacko maçında yok

Dinamo Kiev'e yenilerek yoluna Şampiyonlar Ligi'nden elenen Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Bu turda Slovacko ile karşılaşacak sarı-lacivertliler kadroda güncellemeye gitti.

5 FUTBOLCU KADRODAN ÇIKARILDI

Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun yanı sıra Marcel Tisserand ile Dimitris Pelkas çıkarıldı.

YENİ TRANSFERLER KADROYA DAHİL EDİLDİ

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, Mergim Berisha'nın yanı sıra iki yeni transfer Luan Peres ve Gustavo Henrique kadroya dahil edildi. Öte yandan kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta'nın yanı sıra sakat olan Nazım Sangare ve kiralanması gündemde olan Tiago Çukur da kadroda yer almadı.