Fenerbahçe, Avrupa'da tek! Dünyanın en iyi takımları bile yanına yaklaşamadı

Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm kulvarlardaki maçları kazanan Avrupa'nın tek takımı oldu. Sarı-lacivertlilerin en yakın rakibi 9 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Manchester City.

Avrupa'nın 5 büyük ligi başta olmak üzere bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan tek takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi ise Manchester City.

FENERBAHÇE, AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 7 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların hepsinden galibiyetle ayrıldı. 12'de 12 yapan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın devlerini geride bırakarak bu alanda zirveye oturdu.

EN YAKIN TAKİPÇİSİ MANCHESTER CITY

Fenerbahçe'ye en çok yaklaşan takım ise Manchester City oldu. İngiliz ekibi, 9 maçta 7 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.