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Fenerbahçe, Avrupa'da tek! Dünyanın en iyi takımları bile yanına yaklaşamadı

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Fenerbahçe, bu sezon oynadığı tüm kulvarlardaki maçları kazanan Avrupa'nın tek takımı oldu. Sarı-lacivertlilerin en yakın rakibi 9 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlik alan Manchester City.

Avrupa'nın 5 büyük ligi başta olmak üzere bu sezon oynadığı tüm karşılaşmaları kazanan tek takım Fenerbahçe oldu. Sarı-lacivertlilerin en yakın takipçisi ise Manchester City.

FENERBAHÇE, AVRUPA'NIN DEVLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Süper Lig'de 5, Avrupa'da ise 7 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmaların hepsinden galibiyetle ayrıldı. 12'de 12 yapan sarı-lacivertliler, Avrupa'nın devlerini geride bırakarak bu alanda zirveye oturdu.

Fenerbahçe, Avrupa'da tek! Dünyanın en iyi takımları bile yanına yaklaşamadı

EN YAKIN TAKİPÇİSİ MANCHESTER CITY

Fenerbahçe'ye en çok yaklaşan takım ise Manchester City oldu. İngiliz ekibi, 9 maçta 7 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

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