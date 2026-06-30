Zonguldaklı antrenör Duman'a Fenerbahçe'de önemli görev

Zonguldaklı milli takım antrenörü Utku Duman, Fenerbahçe Spor Kulübü Atletizm Şubesi'nde gerçekleştirilen yeniden yapılanma kapsamında koordinatörlük görevine getirildi.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nde dünya ve Avrupa şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev'in Atletizm Şube Sorumluluğu görevine atanmasıyla oluşturulan yeni teknik ekipte, uzun yıllardır kulüp bünyesinde görev yapan milli takım antrenörü Utku Duman da koordinatör olarak görevlendirildi.

Duman, yeni görevinde U16, U18, U20 ve Süper Lig kategorilerindeki sporcuların planlaması, yarış organizasyonlarının koordinasyonu, performans takibi ve teknik süreçlerin yönetiminden sorumlu olacak. Koordinatörlük görevindeki ilk resmi organizasyonunu İzmir'de düzenlenen Türkiye Atletizm Süper Lig 1. Kademe müsabakalarında tamamlayan Duman, önlerinde yoğun bir yarış takviminin bulunduğunu belirtti.

Fenerbahçe'nin güçlü bir altyapıya sahip olduğunu ifade eden Duman, kulübün uzun yıllar başarısını sürdürecek nitelikte geniş bir sporcu havuzuna sahip olduğuna inandıklarını söyledi.

Altyapıdan yetişen sporcuları geliştirerek geleceğin Süper Lig kadrosunun temelini oluşturmayı hedeflediklerini aktaran Duman, kalıcı başarının ancak sürdürülebilir bir altyapı sistemiyle mümkün olacağını kaydetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı