Fenerbahçe-Aston Villa maçına damga vuran an

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Fenerbahçe'nin sahasında Aston Villa'ya 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın son dakikalarında, İngiliz ekibinde dikkat çeken bir gerginlik yaşandı.

DEĞİŞİKLİK KARARI TANSİYONU YÜKSELTTİ

Mücadelenin 90+2. dakikasında Aston Villa teknik direktörü Unai Emery, orta saha oyuncusu Youri Tielemans'ı oyundan alarak yerine George Hemmings'i sahaya sürmek istedi. Bu karara tepki gösteren Tielemans'ın, "Neden oyundan alınıyorum?" şeklinde bir tepki verdiği görüldü.

SAHA KENARINDA GERİLİM

Youri Tielemans'ın saha kenarına gelmesinin ardından Unai Emery, sinirlerine hakim olamadı. İspanyol teknik adam, oyuncusunu sert bir şekilde uyardıktan sonra Tielemans'ı iterek yedek kulübesine yönlendirdi.