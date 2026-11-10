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Fenerbahçe arsaVev Kadın Takımı, Real Sociedad'ı 3+ farkla yenerse çeyreğe yükselecek

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında yarın Real Sociedad'ı konuk edecek. İspanya'daki ilk maçı 2-0 kaybeden sarı-lacivertliler, 3 ve üzeri farklı galibiyet halinde çeyrek finale yükselecek; 2 farklı galibiyette uzatmalar oynanacak.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Avrupa Kupası son 16 turu rövanşında yarın İspanya temsilcisi Real Sociedad'ı konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Sarı-lacivertli ekip, 28 Ekim'de İspanya'daki turun ilk maçında Real Sociedad'a 2-0 mağlup oldu.

Derbide Galatasaray'ı 1-0 yenerek moral bulan Fenerbahçe arsaVev, Real Sociedad'a 3 ve üzeri farklı skorla üstünlük kurması halinde çeyrek finale yükselecek. Sarı-lacivertlilerin 2 farklı skorla kazanması durumunda uzatmalara geçilecek.

Fenerbahçe'nin tek farklı skorla galibiyeti, beraberlik veya mağlubiyeti halinde ise Real Sociedad, adını çeyrek finale yazdıracak.

Kaynak: AA
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