Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Zsanett Bernadett Kajan'ı kadrosuna kattı
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Macar hücum oyuncusu Zsanett Bernadett Kajan'ı kadrosuna kattı.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Macar hücum oyuncusu Zsanett Bernadett Kajan'ı kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre 28 yaşındaki futbolcu, gelecek sezon Fenerbahçe arsaVev forması giyecek.
Zsanett, son olarak İtalya Seria A Kadınlar Ligi takımlarından Parma Calcio formasını terletti.
Kaynak: AA