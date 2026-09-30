Haberler

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Minsk'i 1-0 yenerek son 16'ya yükseldi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki maçta Busem Şeker 34. dakikada gol attı, Minsk'ten Mariya Demidova 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı gördü.

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.

Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, 34. dakikada Busem Şeker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarısında gol olmadı ve Fenerbahçe arsaVev mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Minsk'in oyuncusu Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

İlk karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.

Kaynak: AA
Arda Güler gururlandırmaya devam ediyor

Çok özelsin çok! Yeniden gururlandırdı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kilis'te palamut 100 liraya düştü, balıkçı çiğ çiğ yedi

Fiyatlar düştü, çılgın balıkçı coştu! Palamudu böyle yedi
Emekli doktor evinde ölü bulundu

Emekli doktorun sır ölümü! Ekipler içeri girince...
Mardin merkezli 10 ilde eş zamanlı baskın! İnsanların üç kuruşuna göz diktiler

İnsanların üç kuruşuna göz diktiler, tek tek yakalandılar
Kayıp oğlu için İstanbul'a giden babanın evinde yangın! 15 yaşındaki Kuzey Yağız 8 gündür aranıyor

Kayıp oğlu için İstanbul'a gitti, arkasından evi yandı
Serie A'da ayın en güzel golü Hakan Çalhanoğlu'ndan

İtalya'yı sallamaya devam ediyor
Kayıp oğlunu 9 yıl aradı, meğer 12 gün sonra bulunup kimsesizler mezarlığına defnedilmiş

9 yıl oğlunu aradı! Meğer 12 gün sonra bulunup defnedilmiş
İngiltere Başbakanı Burnham: AB’ye yeniden katılabiliriz

İngiltere'de AB hesabı yeniden açıldı! Masada dönüş seçeneği var