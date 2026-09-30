Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Minsk'i 1-0 yenerek son 16'ya yükseldi

Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Minsk'i 1-0 yenerek son 16'ya yükseldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. Yusuf Ziya Öniş Stadı'ndaki maçta Busem Şeker 34. dakikada gol attı, Minsk'ten Mariya Demidova 90+4'te ikinci sarıdan kırmızı gördü.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası ikinci eleme turu rövanşında konuk ettiği Belarus temsilcisi Minsk'i 1-0 yenerek son 16 turuna yükseldi.
Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda oynanan maçta sarı-lacivertli takım, 34. dakikada Busem Şeker'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
İkinci yarısında gol olmadı ve Fenerbahçe arsaVev mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Minsk'in oyuncusu Mariya Demidova, karşılaşmanın 90+4. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.
İlk karşılaşmayı 4-1 kazanan sarı-lacivertliler, bu sonuçla UEFA Kadınlar Avrupa Kupası'nda son 16 turuna adını yazdırdı.