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Fenerbahçe, Arca Çorum FK maçı için Amasya'ya gelip taraftarlarla buluştu

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Fenerbahçe, Arca Çorum FK maçı için Amasya'ya gelip taraftarlarla buluştu
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Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile oynayacağı maç için Amasya'ya geldi. Merzifon Havalimanı'nda taraftarların tezahüratlarıyla karşılanan kafile, otobüsle Çorum'daki oteline geçti. Maç yarın saat 16.00'da Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın Arca Çorum FK ile yapacağı karşılaşma için Amasya'ya geldi.

Sarı-lacivertli kafileyi Merzifon Havalimanı çıkışında Fenerbahçeli taraftarlar tezahüratlarla karşıladı. Bazı futbolcular, taraftarların yanlarında getirdiği forma ve futbol toplarını imzaladı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da havalimanında taraftarları selamladı.

Sarı-lacivertli takım, daha sonra otobüsle Çorum'da konaklayacağı otele gitti.

Çorum Şehir Stadı'nda yarın oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Kaynak: AA
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