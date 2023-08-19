Fenerbahçe aradığı 6 numarayı sonunda buldu! Arsenal'den Partey için düğmeye basıldı

6 numara transferi için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe, Arsenal'den Thomas Partey'i listesine aldı. Sarı-lacivertliler, İngiliz ekibine 30 yaşındaki futbolcunun durumunu sordu.

Fenerbahçe, Manchester United'dan renklerine bağladığı Fred'in ardından 6 numara hareketina da başladı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Sarı-lacivertliler, Arsenal'den Thomas Partey'in durumunu sordu.

2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Arsenal forması giyen Thomas Partey'in güncel piyasa değeri 35 milyon euro. 30 yaşındaki futbolcunun Londra temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi var.

9 KEZ SKOR KATKISI YAPTI

2020 yılından bu yana İngiliz ekibinde forma giyen Ganalı oyuncu 101 maçta 5 gol, 4 asistlik performans gösterdi.