Fenerbahçe Antrenmanını José Mourinho Yönetiminde Gerçekleştirdi
Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör José Mourinho yönetiminde, milli oyunculardan yoksun bir antrenman yaptı. Antrenman ısınma çalışmalarıyla başlayarak, antrenman maçı ile tamamlandı.
Fenerbahçe, günün antrenmanını öğle saatlerinde gerçekleştirdi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde milli oyunculardan yoksun yapılan idman, ısınma çalışmalarıyla başladı. Sarı-lacivertliler, antrenman maçı ile günün çalışmasını tamamladı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor