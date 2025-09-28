Fenerbahçe, Antalyaspor'u 2-0 Mağlup Etti

SÜPER Lig'in 7'nci hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Hesap.com Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 7'nci haftasında Fenerbahçe ile Hesap.com Antalyaspor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde saat 20.00'de başlayan maçta hakem Ali Yılmaz düdük çaldı. Ali Yılmaz'ın yardımcılıklarını ise Hakan Yemişken ve Samet Çiçek üstlendi.

Maça ev sahibi Fenerbahçe, "Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Brown, İsmail Yüksek, Asensio, Nene, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, En Nesyri" ilk 11'iyle başladı.

Konuk Antalyaspor ise "Julian, Bünyamin Balcı, Giannetti, Dzhikiya, Paal, Soner Dikmen, Hasan Yakub İlçin, Safuri, Abdulkadir Ömür, Storm, Van de Streek" ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikasında baskılı olan taraf Fenerbahçe olsa da gol sesi çıkmadı. 42'nci dakikada ceza sahası içi sol çaprazındaki Storm'un şutunda Ederson'dan seken top Semedo'ya çarptı. Semedo'ya çarptıktan sonra kaleye doğru yönelen topu Oosterwolde, çizgiden çıkarttı. 45+1'inci dakikada ceza sahası yayının biraz dışında topla buluşan İsmail Yüksek'in sağ ayakla çektiği şutta top az farkla üstten dışarı gitti. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

49'uncu dakikada Nene'nin ceza sahasından şutu kaleci Julian'dan sekti. Seken topu En Nesyri tamamlamak istedi ancak kaleci Julian'la bu kez kornere çıktı. Fenerbahçe, 62'nci dakikada penaltı kazandı. Ceza sahası sağ çizgisinde topu kazanmak isteyen Nene, Paal'ın kontrolsüz hareketi sonrası kafasına aldığı darbeyle yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz penaltı noktasını gösterdi. 65'inci dakikada Fenerbahçe öne geçti. Penaltıyı kullanan Talisca, sol tarafa yaptığı vuruşla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0. 85'inci dakikada Nene'nin pasıyla ceza sahası yayının biraz gerisinde topla buluşan Asensio'nun şutunda top az üst ağlara gitti. 90+1'inci dakikada Brown'ın sol taraftan yaptığı ortada kaleci Julian'ın elinden kaçırdığı topla buluşan Szymanski, kafayla yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı: 2-0. Mücadele Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

TARAFTARDAN YENİ BAŞKAN SADETTİN SARAN'A DESTEK

Fenerbahçeli taraftarlar, Antalyaspor ile oynanan maçta yeni başkan Sadettin Saran'a destek verdi. Maçın son anlarında tribünlerde 'Oley, oley Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran' tezahüratı yapıldı.