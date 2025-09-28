Haberler

Fenerbahçe-Antalyaspor Maçında VAR Hakemi Özgür Yankaya

Fenerbahçe-Antalyaspor Maçında VAR Hakemi Özgür Yankaya
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, bugün Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin VAR hakemi Özgür Yankaya olarak belirlendi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe- Antalyaspor müsabakasının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'u ağırlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Samet Çiçek yapacak. Erdem Mertoğlu ise 4. hakem olacak.

Fenerbahçe - Antalyaspor maçında VAR'da Özgür Yankaya görev yapacak. Yankaya'ya AVAR'da Ceyhun Sesigüzel ile Adnan Deniz Kayatepe eşlik edecek.

