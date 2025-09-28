Fenerbahçe-Antalyaspor Maçında VAR Hakemi Özgür Yankaya
Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 20.00'de Antalyaspor'u ağırlayacak. Müsabakayı hakem Ali Yılmaz yönetecek. Yılmaz'ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Samet Çiçek yapacak. Erdem Mertoğlu ise 4. hakem olacak.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor