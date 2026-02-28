Haberler

Fenerbahçe, Antalyaspor maçına hazır

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın oynayacağı Hesap.com Antalyaspor maçı için son antrenmanını tamamladı. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde yapılan idmanda takım, ısınma, çabukluk ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre takımın Antalya'da konakladığı otelde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel uygulamalarla noktalandı.

Antrenmanı başkan Sadettin Saran ve yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Antalyaspor ile Fenerbahçe arasında yarın Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
