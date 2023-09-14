Fenerbahçe Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanda koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleri yapıldı. Çift kale maçla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Antalyaspor ile sahasında oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarının yapıldığı antrenman, çift kale maçla devam etti. Günün tek idmanı, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. - İSTANBUL