Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla sürdürdü. Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında sahasında oynayacağı Antalyaspor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren antrenman, çabukluk çalışmalarıyla devam etti. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Can Bartu Tesisleri Antalyaspor Fenerbahçe Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title