Fenerbahçe'ye Antalya'da coşkulu karşılama

Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile karşılaşmak üzere Antalya'ya geldi. Taraftarlar, Fenerbahçe kafilesini meşaleler ve havai fişeklerle karşıladı.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Antalyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, Antalya'da taraftarlar tarafından meşaleler ile karşılandı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında İngiltere'de Nottingham Forest'i 2-1 yenmesine rağmen iç sahadaki 3-0'lık mağlubiyetten dolayı elenen Fenerbahçe, Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynayacağı Antalyaspor maçı için kente geldi. İlk olarak Antalya Havalimanı'na iniş yapan Fenerbahçe kafilesi, ardından Serik ilçesine bağlı turizm merkezi Belek'te konaklayacağı otele hareket etti. Otel önünde Fenerbahçe'yi çok sayıda taraftar meşaleler ve havai fişeklerle karşılayıp, takımlarına destek verdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı son antrenmanın ardından pazar akşamı saat 20.00'de Antalyaspor ile karşılaşacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
