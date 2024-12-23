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Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe Yönetimi, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da öve öve bitiremediği Fransız yıldız için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, Al-Ahli ile görüşerek Maximin'in sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin tartışmalara neden oldu.

YOLLAR AYRILIYOR

Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da öve öve bitiremediği Fransız yıldız, son haftalarda sergilediği performansla beklentilerin altında kaldı ve taraftarın tepkisini çekti. Fenerbahçe Yönetimi, bu gelişmenin ardından 27 yaşındaki futbolcu için harekete geçti.

Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin ile yollarını ayırıyor

7 GOLE KATKI VERDİ

Takvim'in haberine göre, Suudi Arabistan kulübü Al-Ahli ile görüşen Fenerbahçe, Fransız futbolcunun sözleşmesini Ocak ayında feshetmek istiyor. Fenerbahçe'de bu sezon 22 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı 4 asist yaptı.

Acun Ilıcalı'nın öve öve bitiremediği futbolcu günler sonra takımdan ayrılıyor
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıRemzi Zabin:

Kıvır By Acur kıvır en iyi yaptığın şey

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Haber YorumlarıSer_hat:

Maksimen takım oyuncusu değil.soldan yatıra kaldıra gidiyor diyorsun da bay Acur kaç asist yaptı kaç gol attı.yoksa rakibini yatırsa ne oluuur yatırmasa ne olur.bal yapmayan arı vııızzz vıııız.

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Haber YorumlarıIsa Karli:

acunda aynı bal yapmayan arı vız vız ötüp duruyor şimdiye kadar boş konuşmanı. dışında ne yapmış pardon GS yı bol bol şikayet ediyor

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Haber YorumlarıSeko:

Hull city götürür paalar tertemiz......olan fenevin paracıklarına olur

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