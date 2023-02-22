Fenerbahçe, Alioski'nin üzerini çizdi! Takımdan yollanmasının sebebi performansı değil

Ezgjan Alioski ile yolları ayırmaya hazırlanan Fenerbahçe'nin bu kararının arkasında futbolcunun performansının değil, disiplinsiz davranışlarının olduğu iddia edildi.

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gelecek futbolcular kadar gidecekler de merak ediliyor. Ezgjan Alioski ile yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken, futbolcuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

SÖZLEŞMESİ FESHEDİLECEK

Fenerbahçe'nin kulüp bulması halinde Ezgjan Alioski'nin sözleşmesini feshetmesi bekleniyor. Sarı-lacivertlilerin bu kararının arkasında ise futbolcunun performansının değil tavırlarının yattığı öne sürüldü.

TESİS ÇALIŞANLARINA KÜFÜR EDİYOR İDDİASI

Sosyal medyada ortaya atılan iddialara göre Alioski'nin disiplinsiz davranışları dikkat çekti. Sarı-lacivertli yönetim bunun üzerine Makedon sol bek ile yolları ayırma kararı aldı.