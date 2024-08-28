Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.