Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Cuma günü sahasında Alanyaspor'u konuk edecek Fenerbahçe, maçın hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı. Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.