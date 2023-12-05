Fenerbahçe Alagöz Holding, Valencia'yı mağlup etti

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, deplasmanda Valencia Basket Club'ı 88-64 mağlup etti. Emma Meesseman 25 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Fenerbahçe 8'de 8 yaparak yoluna kayıpsız devam ederken, Valencia ise 5'inci mağlubiyetini aldı.

SALON: Pabellon Municipal Fuente de San Luis

HAKEMLER: Viola Györgyi (Romanya), Alexandre Deman (Fransa), Franko Gracin (Hırvatistan)

VALENCIA BASKET CLUB: Buenavida 11, Carrera 2, Casas 11, Guelich 2, Ouvina 1, Fingall 12, Hempe 8, Matic, Romero 9, Torrens 8

FENERBAHÇE ALAGÖZ HOLDİNG: Anderson 11, McBride 10, Meesseman 25, Alperi Onar 10, Sevgi Uzun 10, Selin Gül, Howard 20, Laksa, Lekovic, Duygu Özen, İdil Saçalır 2

1'İNCİ PERİYOT: 10-25

İLK YARI: 26-47

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49-69

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA EuroLeague A Grubu 8'inci haftasında deplasmanda İspanya temsilcisi Valencia Basket Club'ı 88-64 mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi Sarı-lacivertli ekipte 25 sayıyla Emma Meesseman oldu. Bu sonucun ardından Fenerbahçe 8'de 8 yaparak yoluna kayıpsız devam ederken, Valencia ise 5'inci mağlubiyetini aldı.