Fenerbahçe, Al Ittihad'ı 4-0 Mağlup Ederek Hazırlık Maçlarına Devam Etti
Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, Portekiz'de yaptığı üçüncü hazırlık maçında Al Ittihad Club'ı 4-0'lık skorla yenerek başarılı bir performans sergiledi. Youssef En-Nesyri ve Sebastian Szymanski ile öne geçen Fenerbahçe, yeni transfer Jhon Duran'ın iki golü ile maçı farklı kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, kamptaki üçüncü hazırlık maçında Al Ittihad Club'ı 4-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, hazırlık maçında Al Ittihad Club ile Estadio Municipal de Portimao'da karşılaştı. Sebastian Szymanski'nin önde yaptığı baskıyla kazanılan top sonrası 9. dakikada Youssef En-Nesyri'nin golüyle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Archie Brown'ın yerden çevirdiği topa gelişine vuran Sebastian Szymanski, farkı 2'ye çıkarttı. İkinci yarıda oyuna dahil olarak sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıkan yeni transfer Jhon Duran, 77 ve 88. dakikalarda bulduğu şık gollerle Fenerbahçe kariyerindeki ilk gollerini kaydederken, sarı-lacivertli ekip sahadan 4-0 galip ayrıldı.
İkinci yarıda oyuna dahil olan yeni transferlerden kaleci Tarık Çetin de ilk kez Fenerbahçe forması giydi.
Bu sonuçla Portekiz'deki üçüncü hazırlık maçından da galip ayrılan sarı-lacivertliler, dördüncü ve son hazırlık maçında 26 Temmuz Cumartesi günü Benfica ile karşılaşacak. - İSTANBUL