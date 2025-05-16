Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon öncesi transfer taleplerini yönetime sundu. Portekizli teknik adam, 4 bölgeye takviye istedi.

MOURİNHO 4 YILDIZ İSTEDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun talebi doğrultusunda bir kanat oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve sezonun tamamlanmasıyla imzaların atılacağı da öne sürüldü. Hürriyet'in haberine göre Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçeli idarecilerden 4 transfer istedi.

ADI SIR GİBİ SAKLANIYOR

Mourinho'nun yönetimden kaleci, orta saha, sol kanat ve forvet takviyesi talep ettiği ve Fenerbahçe'nin sol kanat için adı sır gibi saklanan bir futbolcuyla anlaştığı ve sezonun bitmesiyle birlikte imzaların atılacağı belirtildi.