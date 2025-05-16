Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı

Fenerbahçe adının sır gibi saklandığı bir yıldızla anlaşma sağladı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, yeni sezon öncesi transfer taleplerini yönetime sundu. Mourinho'nun 4 bölgeye takviye talebinin ardından Fenerbahçe'nin bir kanat oyuncusuyla anlaşma sağladığı belirtildi. İmzaların sezonun tamamlanmasıyla atılacağı öne sürülürken, anlaşma sağlanan futbolcunun adı henüz açıklanmadı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, yeni sezon öncesi transfer taleplerini yönetime sundu. Portekizli teknik adam, 4 bölgeye takviye istedi.

MOURİNHO 4 YILDIZ İSTEDİ

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Mourinho'nun talebi doğrultusunda bir kanat oyuncusuyla anlaşma sağladığı ve sezonun tamamlanmasıyla imzaların atılacağı da öne sürüldü. Hürriyet'in haberine göre Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçeli idarecilerden 4 transfer istedi.

ADI SIR GİBİ SAKLANIYOR

Mourinho'nun yönetimden kaleci, orta saha, sol kanat ve forvet takviyesi talep ettiği ve Fenerbahçe'nin sol kanat için adı sır gibi saklanan bir futbolcuyla anlaştığı ve sezonun bitmesiyle birlikte imzaların atılacağı belirtildi.

Haberler.com / Salih Söğüt - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıDefenestration Enjoyer:

ali koç, fb. imza toplanmasın diye, basına böyle haberler sığdırıyor, fb. taraftarlarını hipnozluyor, bunu anlamamak için aptal olmak lazım

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Haber YorumlarıCemalettin Şükrü Eren:

Esin dzeko diye oyuncuyu takımda tutup ferdiyi göndwren kafa sizmi şampiyın olacaksınız.önce şampiyon olaydınız sonra daha fazlaya satardınız.hermaş 1 kişi eksik oynadınız dzeko yüzünden.yazıklar olsun.takımdan soğuttunuz maç seyrettirmez ettiniz.defolun gisin.parayla olmuyo yürekle oluyo bu işler yürekle

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