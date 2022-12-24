Fenerbahçe adına utanç istatistiği! Bu sezon daha kötüsü yaşanmadı

Spor Toto Süper Lig'de 14 maçta 36 gol atarak rakiplerine fark atan Fenerbahçe, Trabzonspor maçında golcü kimliğinden çok uzak kaldı. Jorge Jesus'nu öğrencileri maçı isabetli şut atamadan tamamladı.

Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Bordo-Mavililer, yaklaşık 50 dakika 10 kişi oynayan Fenerbahçe'yi Maxi Gomez ve Trezeguet'nin golleriyle 2-0 mağlup etti

CRESPO KIZARDI

Trabzon-Fenerbahçe maçında taraftarın sevgilisi futbolcu olan Miguel Crespo, 57. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Fenerbahçe bu karttan sonra oyunun kontrolünü Trabzonspor'a verdi.

İSABETLİ ŞUT YOK

Trabzonspor maçına kadar ligde 36 gol atan Fenerbahçe, rakiplerine fark atmıştı. Ligin en golcü takımı olan Sarı-Lacivertliler, Trabzonspor'a 2-0 kaybettiği maçı isabetli şut atamadan tamamladı.