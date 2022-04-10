Fenerbahçe adına derbinin en can sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta yok - Haberler

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Fenerbahçe adına derbinin en can sıkıcı haberi! İrfan Can Kahveci gelecek hafta yok

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe'de, Galatasaray derbisinde sarı kart gören İrfan Can Kahveci gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Süper Lig'de haftanın maçında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı İrfan Can Kahveci gördüğü sarı kartla gelecek hafta cezalı duruma düştü.

GÖZTEPE MAÇINDA YOK

Mücadelenin 62. dakikasında Kerem Aktürkoğlu'na faul yapan İrfan Can Kahveci, hakem Atilla Karaoğlan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Kart sınırında bulunan yıldız futbolcu, gelecek hafta oynanacak Göztepe maçında cezalı duruma düştü.

Haberler.com - Spor

Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Haberler

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