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Fenerbahçe Adana'ya Geldi

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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, Çukurova Bölgesel Havalimanı'na özel uçakla geldi. Taraftarlar takım kafilesini coşkuyla karşıladı.

- Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak Fenerbahçe, hava yoluyla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi burada taraftarlar coşkuyla karşıladı. Daha sonra kafile, takım otobüsüyle kentte konaklayacakları otele geçti.

Fenerbahçe Adana'ya Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Spor
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