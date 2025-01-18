Fenerbahçe Adana'ya Geldi

- Fenerbahçe kafilesi, Adana'ya geldi

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile oynayacak Fenerbahçe, hava yoluyla Çukurova Bölgesel Havalimanı'na geldi.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe yarın deplasmanda Adana Demirspor ile mücadele edecek. Bu maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, özel uçakla Çukurova Uluslararası Havalimanı'na geldi. Sarı-lacivertli kafileyi burada taraftarlar coşkuyla karşıladı. Daha sonra kafile, takım otobüsüyle kentte konaklayacakları otele geçti.