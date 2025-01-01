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Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın gözdesini takımdan gönderiyor

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Fenerbahçe, beklentilerin altında kalan futbolcularla yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Bu kapsamda, Allain Saint-Maximin ile de yolların ayrılacağı belirtildi. Acun Ilıcalı'nın büyük beklentileri olmasına rağmen, taraftarlar için hayal kırıklığı yaratan Saint-Maximin ara transfer döneminde takımdan gönderilecek.

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin, son haftalardaki performansıyla beklentilerin altında kaldı. Fenerbahçe Yönetimi, Asbaşkan Acun Ilıcalı'nın da öve öve bitiremediği Fransız yıldız için harekete geçti. Sarı-lacivertliler, beklentilerin altında kalan isimle yollarını ayıracak.

ACUN ILICALI ÖVE ÖVE BİTİREMİYORDU

Fanatik'te yer alan habere göre, Fenerbahçe'nin bu doğrultuda yollarını ayıracağı ilk isimlerden birisi de Allain Saint-Maximin olacak. Acun Ilıcalı'nın büyük beklentileri olmasına rağmen taraftarlar için hayal kırıklığı yaratan yıldız isim ara transfer döneminde takımdan yollanacak.

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın gözdesini takımdan gönderiyor

7 GOLE KATKI SAĞLADI

Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden Al-Ahli'den sezon başında kiralanan Allain Saint-Maximin 22 maçta 3 gol 4 asist kaydetti.

Fenerbahçe, Acun Ilıcalı'nın gözdesini takımdan gönderiyor
Haberler.com / Kübra Çolakbüyük - Spor
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Pas atmayı deneyip, kıvırmadan oynamayı öğrenmeden futbolcu olamaz. Tesadüf bir kaç gol atar hepsi o olur. Surakli adam. Daha dikkatli oynasa çok etkili olabilir. Ama kafasını kaldırıp oynamayı öğrenmeli..yazik.

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Haber YorumlarıGjerj Kastoroiti:

yatırdı kaldırdı acur küme duscen zaten o ses çekmeye devam

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