Haberler

Fenerbahçe, ABD'li basketbolcu Braxton Key'i kadrosuna kattı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, son olarak Valencia'da forma giyen ve NBA'de de oynayan 29 yaşındaki forvet Braxton Key ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı, ABD'li oyuncu Braxton Key'i renklerine bağladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, son olarak İspanya temsilcisi Valencia Basket'te forma giyen 29 yaşındaki forvet ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Braxton Key, kariyerinde Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) ekiplerinden Philadelphia 76ers, Detroit Pistons, Denver Nuggets ve Golden State Warriors'ta da görev yaptı.

Geçen sezon Valencia'da İspanya Ligi şampiyonluğu yaşayan ABD'li basketbolcu, 2023'te de Delaware Blue Coats ile NBA Gelişim Ligi'nde mutlu sona ulaştı.

Key, geride kalan sezon Valencia Basket'in Dörtlü Final'de mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde çıktığı 34 maçta 6,5 sayı, 3,5 ribaunt ve 1,1 asistlik performans sergiledi.

Kaynak: AA / Emre Doğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket

Erdoğan'ın sert uyarısına rağmen başkandan tepki çeken hareket
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran hakkında iddianame tamamlandı! İşte istenen cezalar

Ela Rümeysa Cebeci ve Sadettin Saran'ı şoke edecek gelişme
Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar

Bu altınlar Ankara'dan çıktı! Günde 20 gram topluyorlar
Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı

Türk bayrağını sökerek yere atan şahsın ifadesi ortaya çıktı
Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu

Babasının cenazesine katılmayan Mücteba Hamaney sessizliğini bozdu
Kemal Sunal'ın 'İnatçı' filmine ev sahipliği yapan tarihi taş köprüyü yaktılar

"İnatçı" filmi burada çekilmişti: Tarihi taş köprüyü ateşe verdiler
Sözleşmeli er ve erbaşlara müjde! Memurluk için merak edilen detaylar netleşti

Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Memurluk şartları belli oldu
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak