Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, smaçör Matthew John Anderson'u transfer etti
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 39 yaşındaki ABD'li smaçör Matthew John Anderson ile anlaştı. Kulüp, transferi 'Ailemize hoş geldin' sözleriyle duyurdu.
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Matthew John Anderson'u renklerine bağladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Matthew John Anderson." denildi.
39 yaşındaki voleybolcu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Ziraat Bankkart formasını giydi.
Kaynak: AA / Metin Arslancan