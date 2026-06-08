Haberler

Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, smaçör Matthew John Anderson'u transfer etti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, 39 yaşındaki ABD'li smaçör Matthew John Anderson ile anlaştı. Kulüp, transferi 'Ailemize hoş geldin' sözleriyle duyurdu.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, ABD'li smaçör Matthew John Anderson'u renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Matthew John Anderson." denildi.

39 yaşındaki voleybolcu, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında Ziraat Bankkart formasını giydi.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Kılıçdaroğlu: 11 Haziran'da kurultay sürecini başlatıyoruz

Özel, muradına erdi! CHP'de kurultay süreci başlıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz Yıldırım'ın sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor

Sözleri yeniden gündemde! Fener'de bir futbolcuyu zor günler bekliyor
Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasına gülen Binali Yıldırım'dan ilk sözler

Koç'un "Kürt kadın" fıkrasına kahkaha atan Yıldırım'dan ilk sözler
İşte Rahmi Koç'un 'Kürt kadın' fıkrasının aslı

Rahmi Koç'un ortalığı karıştıran fıkrasının gerçeği bambaşkaymış
Metrobüs durağındaki vahşi cinayetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Metrobüs durağındaki vahşi cinayetin yeni görüntüleri
İran, Dünya Kupası için Meksika'da! Yakalarındaki ''168'' detayı dikkat çekti

İran'dan dünyaya mesaj!

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz

Türkiye'nin en güvenli 5 şehri! İşte yüzde 88 ile ilk sıradaki ilimiz
Fenerbahçe'den gönderilen Devin Özek kariyerinin en büyük imzasını atacak

Kariyerinin en büyük imzasını atacak