Fenerbahçe, 6 genç futbolcusuyla yarın sözleşme imzalıyor! Berke Özer detayı taraftarın canını sıktı
- Güncelleme:
Fenerbahçe; Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü saat 17.30'da imza töreni düzenleneceğini açıkladı. Sarı-lacivertlilerin sözleşme uzatmak için görüşmelerde bulunduğu genç kaleci Berke Özer ise bu listede yer almadı.
Fenerbahçe geleceğini garanti altına aldı. Sarı-lacivertliler 6 genç futbolcusuyla yeni sözleşme imzalıyor. Sarı-lacivertlilerin kontrat uzatacağı isimlerin arasında Ferdi Kadıoğlu yer alırken, Berke Özer'in olmaması dikkat çekti.
FERDİ VE ARDA İMZALIYOR
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, kadrosunda bulunan 6 genç oyuncunun sözleşmesini uzatıyor. Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya, Melih Bostan, Osman Ertuğrul Çetin ve İsak Vural için 17 Mart Perşembe günü (yarın) saat 17.30'da, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi 1907 Tribünü'nde imza töreni yapılacaktır. Kamuoyunun ve değerli basın mensuplarının bilgisine sunarız." ifadeleri kullanıldı.