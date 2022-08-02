Fenerbahçe, 35 yaşındaki kaleci Salvatore Sirigu'nun transferi için harekete geçmeye hazırlanıyor
Altay ile rekabet edebilecek bir kaleci transfer etmek isteyen Fenerbahçe, İtalyan kaleci Salvatore Sirigu'yu gündemine aldı. Önceliği yerli bir eldiveni kadroya katmak olan Fenerbahçe bunu isteğini başaramazsa, Sirigu için harekete geçecek.
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Jorge Jesus'un talimatları doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme sürpriz bir isim geldi.
KALECİ TRANSFERİNDE SIRIGU İSMİ ÖNE ÇIKIYOR
TRT Spor'un haberine göre, Önceliği yerli kaleciye veren sarı lacivertliler bir sonuç alamazsa yabancı kaleci transferine yönelecek. Kulübün hedefleri arasında öne çıkan isim ise 35 yaşındaki Sirigu.
PSG VE SEVILLA'NIN DA KALESİNİ KORUDU
Bonservisi elinde olan Salvatore Sirigu daha önce Paris Saint-Germain ve Sevilla gibi önemli takımlarda oynarken, son olarak da İtalyan ekibi Genoa'nın formasını giydi. 35 yaşındaki kaleci şu anda boşta.
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