Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü
Güncelleme:
Fenerbahçe, orta saha transferi için PSV'li Joey Veerman'ın menajeriyle görüşme yaptı. 27 yaşındaki Hollandalı futbolcu bu sezon 22 maçta 8 gol, 7 asistlik performans sergiledi.

  • Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusu Joey Veerman'ın menajeriyle görüşme gerçekleştirdi.
  • Joey Veerman'ın PSV Eindhoven ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
  • Joey Veerman'ın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak belirtiliyor.

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman için resmi temaslara başladı.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli kulüp 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Joey Veerman'ın durumunun ve olası transfer şartlarının sorulduğu belirtildi.

Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

FORM GRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Joey Veerman, bu sezon PSV Eindhoven formasıyla 22 resmi maçta görev aldı. Hollandalı futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

PSV Eindhoven ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Joey Veerman'ın güncel piyasa değerinin 27 milyon euro olduğu ifade ediliyor.

Numan Darğın
Haberler.com / Spor
