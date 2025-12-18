Fenerbahçe, 27 yaşındaki yıldızın menajeriyle görüştü

Ara transfer döneminde orta saha takviyesi yapmayı planlayan Fenerbahçe, PSV Eindhoven forması giyen Joey Veerman için resmi temaslara başladı.

MENAJERİYLE TEMAS KURULDU

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, sarı-lacivertli kulüp 27 yaşındaki Hollandalı orta saha oyuncusunun menajeriyle görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmede Joey Veerman'ın durumunun ve olası transfer şartlarının sorulduğu belirtildi.

FORM GRAFİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Joey Veerman, bu sezon PSV Eindhoven formasıyla 22 resmi maçta görev aldı. Hollandalı futbolcu, söz konusu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergileyerek takımının en etkili isimleri arasında yer aldı.

SÖZLEŞMESİ 2028'E KADAR

PSV Eindhoven ile 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Joey Veerman'ın güncel piyasa değerinin 27 milyon euro olduğu ifade ediliyor.