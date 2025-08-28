Fenerbahçe 24.8 milyon euroluk fırsatı kaçırdı

Fenerbahçe 24.8 milyon euroluk fırsatı kaçırdı
Güncelleme:
Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya elenerek 24.8 milyon euroluk ayak bastı ücretini kazanma şansını kaybetti. Sarı-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi'ne kalmayı başarabilseydi bu ücret 29 milyon euroya kadar yükselecekti.

Uefa Şampiyonlar Ligi Play-off turunda Benfica'ya 1-0 mağlup olan Fenerbahçe, hem Şampiyonlar Ligi hasretini 17 yıla çıkardı hem de yüksek gelirden oldu.

ÇUVALLA PARAYI KAYBETTİLER

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi lig aşamasına kalmayı başarabilseydi 24.8 milyon euro ayak bastı ücret kazanacaktı. Sarı-lacivertliler'in play-off turunda elde ettiği 4.29 milyon euro gelirle birlikte bu ücret 29 milyon euroya kadar yükselecekti.

Fenerbahçe, yayın hakları ve katsayı puanı ile daha fazla gelir elde etme fırsatını kaybetti. Benfica'ya elenen Sarı-lacivertliler, 4.29 milyon euro 'play-off' geliri alacak. Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Sarı-lacivertliler, 4.31 milyon euro ayak bastı parası kazanacak.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
